Vinyl der Woche: ... famous last words ... – Supertramp : Schluss machen auf Hodgson-Art

...Famous Last Words... von Supertramp Foto: A & M Records (Universal Music)

Serie Wenn zwei Menschen verschiedene Dinge wollen, sollte man sich trennen. Bringt ja nix. Das erkannten auch Roger Hodgson und Rick Davies vor 40 Jahren.

Beziehungstipp von jemandem, der aktuell keine Beziehung führt, gefällig? Rhetorische Frage. Sie, liebe Leser, können sich ja sowieso nicht wehren. Also: Sagt ein Teil der Partnerschaft, dass er oder sie eine Beziehungspause möchte, dann heißt das in den meisten Fällen, dass es das war. Schwierig zu retten, so was. Glauben Sie nicht? Fragen Sie mal bei Rick Davies und Roger Hodgson von Supertramp nach. Zugegeben, die beiden führten (zumindest ist darüber nichts bekannt) keine Beziehung. Aber Musik machten sie gemeinsam. Viel Musik. Gute Musik. Bis vor 40 Jahren, denn da standen die beiden mit ihrem letzten gemeinsamen Album ... famous last words ... auf Platz eins der deutschen Albumcharts.

Zurück zum Bild der Beziehung: Stellen Sie sich vor, Sie sind noch zusammen. Essen aber getrennt. Sie haben verschiedene Vorstellungen von Ernährung. Er genießt sein Steak am liebsten blutig, ihr wird schon beim Gedanken daran übel, dass dafür ein Tier sterben müsste. Fleischliebhaber trifft Veganerin. Eigentlich mögen Sie sich. Aber es passt nicht. Oder musikalisch gesagt: Davies trifft Hodgson.

Zwischen den beiden begnadeten Musikern gab es, das betonen beide immer wieder, keine persönlichen oder professionellen Probleme. Dennoch bezeichnete Hodgson die Aufnahmezeit später als „traumatisch“. Das Album sei das Ergebnis des „kleinsten gemeinsamen Nenners“ und „wenig befriedigend“. Musikalisch passte es einfach nicht mehr. Während Rick Davies den Fokus der Band weiter in Richtung Jazz und R & B legen wollte, tendierte Roger Hodgson mehr zum Pop. Aus diesem Grund entschied man sich für besagte Beziehungspause. In der Hoffnung, danach wieder zusammen zu finden.

Vergebens. Klar, man versuchte es noch einmal. Nahm 16 Monate lang gemeinsam auf. Wobei „gemeinsam“ übertrieben gesagt wäre. Beide nahmen einen Großteil ihrer Parts in ihren eigenen Studios auf. Hodgson soll in der „Pause“ 70 Lieder geschrieben haben, die meisten waren Rick Davies jedoch zu poppig und scheiterten an dessen Veto. Davies hingegen schrieb den mehr als 16 Minuten langen Song Brother Where You Bound, der von Hodgson verhindert wurde (später aber dann auf dem ersten Album nach dessen Abgang erschien).

Man war sich bewusst: Das hier wird nix mehr. Also, Abschiedstournee. 1983 verkündet Roger Hodgson bei einem Konzert in München, dass er Supertramp verlassen wird. Seine famous last words: „Manchmal ist Veränderung gut.“