Grenzregion : Gelebtes Europa? Schengen sei Dank

Schengen Feierstunde am Sonntag in Schengen: Vor 35 Jahren, am 14. Juni 1985, wurde im Moselstädtchen das gleichnamige Abkommen unterschrieben.

In Schengen wurde am Sonntag gefeiert. Genau 35 Jahren sind es dann her, seit am 14. Juni 1985 Staatssekretäre aus Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Deutschland und Luxemburg im Moseldorf das Schengener Abkommen unterzeichnet haben. Für das Großherzogtum unterschreibt Robert Goebbels. Es handelt sich um eine Absichtserklärung. 1990 folgt das Umsetzungsprotokoll Schengen 2, jener Vertrag, der regelt, wie und unter welchen Bedingungen die Grenzen geöffnet werden. 1995 wird der Vertrag in die Praxis umgesetzt. Die Grenzen fallen. Von den ursprünglichen fünf Gründungsmitgliedern ist die Zahl der Mitglieder mittlerweile auf 26 angewachsen. Das weltweit bekannte Schengener Abkommen gilt als Meilenstein europäischer Politik. Unumstritten ist es nicht. Dass es ohne Rücksicht auf Verluste einfach außer Kraft gesetzt werden kann, hat die Corona-Krise bewiesen. Die Feierstunde am Sonntag am Europazentrum in Schengen sollte, genau wie eine Busfahrt der Bürgermeister aus der Grenzregion ein Zeichen dafür sein, dass man das nicht hinnehmen muss und darf, schreibt das luxemburgische „Tageblatt“ und zitiert Mondorfs Bürgermeister Steve Reckel: „Jeder soll wissen, wie wir Europa leben und auch weiterhin leben wollen!“

„Dass heute täglich zwei Millionen Menschen in 26 Ländern arbeiten und sich dazu problemlos über die Grenzen bewegen können, dass es jährlich 1,5 Milliarden Grenzübertritte ohne Personenkontrollen gibt, und dass 20 Millionen Touristen von außerhalb des sogenannten Schengen-Raums jährlich mit einem einzigen Visum in 26 Länder reisen können, das war 1985 unvorstellbar“, sagt Robert Goebbels bei einer kleinen Feierstunde auf der Place des Etoiles in Schengen. Trotz der großen Zahlen lebt Europa nach Meinung von Schengens aktuellem Bürgermeister Michel Gloden in erster Linie in den Gemeinden und Regionen. Hier arbeitet man grenzüberschreitend zusammen, sei es bei Erste-Hilfe-Einsätzen oder im Katastrophenschutz, bei der Wasserversorgung oder im kulturellen und touristischen Bereich. So sieht das auch Magdalena Norta von der pro-europäischen Bürgerinitiative Pulse of Europe: „Wir leben in Europa. Verstehen das die Politiker im fernen Berlin?“ Wie sensibel man in den Grenzregionen auf die einschneidenden Beschränkungen durch die Grenzschließungen aufgrund der Corona-Pandemie reagiert, machte Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn deutlich: „Dass EU-Bürger von Grenzpolizisten, anfangs zum Teil sogar mit Maschinenpistolen bewaffnet, an der Einreise ins Nachbarland gehindert wurden, war katastrophal.“