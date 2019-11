Umwelt : Luxemburg erhöht den Druck

Luxemburg Das Großherzogtum setzt auf eine rasche Abschaltung des Grenznahmen Atomkraftwerks Cattenom und wendet sich dazu an die französische Regierung.

Die luxemburgische Regierung erhöht den Druck, um eine Abschaltung des grenznahen Atomkraftwerks Cattenom zu erreichen. In einem Brief (der unserer Zeitung vorliegt) an die französische Atomaufsicht ASN die luxemburgische Umweltministerin Carole Dieschbourg und ihr Kabinettskollege Claude Thurmes, halten sie die geplante Laufzeitverlängerung über die geplanten 40 Jahre hinaus aus Sicherheitsaspekten für nicht tragbar. Die Laufzeit würde 2026 enden. Doch der Betreiber, der französische Energiekonzern EDF, hat bereits angekündigt, über diesen Zeitpunkt hinaus, das Kraftwerk am Netz zu lassen.

Die beiden Grünen-Politiker bezweifeln, dass EDF alle Auflagen und Sicherheitsanforderungen der ASN erfüllt hat. Die Atomaufsicht führt regelmäßige Kontrollen in den französischen Atomkraftwerken durch. Die dabei festgestellten Mängel werden aufgelistet und müssen je nach Schwere in einer bestimmten Frist behoben werden. Dieschbourg und Thurmes glauben, dass EDF finanziell nicht in der Lage ist, die Auflagen, die die ASN an eine Laufzeitverlängerung knüpft, zu erfüllen. Sie fordern vor Genehmigung einer längeren Laufzeit der Anlage, der erster von vier Blöcken 1986 ans Netz gegangen ist, eine Umweltverträglichkeitsprüfung. In diesem Fall hätten die umliegenden Länder, also Luxemburg und Deutschland ein Mitspracherecht und könnten ihre Bedenken kundtun.