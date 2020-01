Lexikon : Sie kaze sech

Passend zum Begriff Kaz (Katze) existiert natürlich auch das Adjektiv kazeg (in der Nähe von Echternach auch krabazig) in der Beschreibung dem Charakter einer Katze entsprechend, also launisch, eigensinnig oder auch zänkisch.

Von Sabine Schwadorf

En huet emol e kazege Koräkter.

Er hat nun mal einen launischen Charakter.

Dazu gibt es analog das Substantiv Kazegkät (Zänkigkeit).

Kazen ist demnach das passende Verb für kleinlich zanken. Beispiele:

Si kazen de ganzen Dag mateneen.

Sie zanken den ganzen Tag miteinander.

Auch: Sie kaze sech.

Sie zanken.

In der Bedeutung schmollen gibt es folgende Beispiele:

Looss et nëmme kazen et kënnt vum selwen.

Lass sie schmollen, sie kommt von sich aus.

In der Bedeutung Zänkerei gibt es gleich zwei Begriffe: Gekaz und Kazerei.

Aber auch rund um den Begriff der Kaz (Katze) gibt es zusammengesetzte Begriffe, manchmal auch mit übertragener Bedeutung.

Kazena

Katzenauge, Auge der Katze, grünliches Auge beim Menschen, Straßenmarkierung für Autofahrer.

Kazebänk

Strafbank, in früheren Zeiten in Schulen

Kazebockel

gekrümmter Rücken, sowohl bei der Katze, auch beim Menschen

Beispiel: D‘Kanner maache gär e Kazebockel wa se schreiwen.

Die Kinder machen gern einen Katzenbuckel wenn sie schreiben.

Kazendësch

Nebentisch, an den sich beim Essen die minder vornehmen oder jüngeren Gäste setzen

Beispiel: Iess méi propper, soss kënns d‘un de Kazendësch.

Es sauberer, sonst kommst du an den Katzentisch

Kazendreck

Exkremente der Katze oder übertrage für einen wertlosen Gegenstand.

Beispiel: Da‘s kee Kazendreck.

Das hat seinen Wert.

Kazeneck

Schmollecke

kazgro

katzengrau

En huet kazgro Aën.

Er hat katzengraue Augen.

Auch: De Kéis as kazgro.

Der Käse ist schimmelig.

Do solls de jo kazgro gin.

Als Verwünschung: Das ist doch nicht die Möglichkeit.

En as nët kazgro.

Er ist nicht ganz vernünftig.

Sabine Schwadorf