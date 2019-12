Kolumne „Wann et knuppt – Verkehrsrecht in Luxemburg“ : Die Kosten des Sachverständigen

Was tun, wenn es auf Luxemburger Straßen „knuppt“, es also zum Auffahrunfall kommt? Welche Unterschiede es folglich bei den Kosten eines Sachverständigen gibt, schildert unser erfahrener Jurist und Kolumnist Franz-Peter Basten.

Der Fall: Der in Trier wohnende A. befährt mit seinem Auto im dichten Feierabendverkehr die Autobahn in Luxemburg in Richtung Trier. In Höhe der Abfahrt Grevenmacher fährt der in Wasserbillig wohnhafte B., der mit seinem Auto bei der Luxemburgische KFZ-Haftpflichtversicherung X. versichert ist, aus Unachtsamkeit auf A. auf. Am PKW des A. entsteht erheblicher Sachschaden. Bereits am nächsten Tag beauftragt A. das in Trier ansässige Sachverständigenbüro S. mit der Erstattung eines Gutachtens. Etwa 10 Tage später nimmt A. unter Vorlage des Gutachtens zum ersten Mal Kontakt mit der X-Versicherung auf und erfährt dabei, dass diese ebenfalls ein Sachverständigenbüro mit der Erstattung eines Gutachtens beauftragt hat. A. verweist auf sein Gutachten und verlangt den Ausgleich des Schadens und die Zahlung der Kosten des Sachverständigen S. in Höhe von 700 Euro. Am Ende zahlt die X-Versicherung die Reparaturkostenrechnung der Werkstatt D., nicht jedoch die Rechnung des Sachverständigen, der von A. beauftragt war.