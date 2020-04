Coronakrise : 10 000 Schutzmasken fürs Wittlicher Krankenhaus

Wittlich/Bernkastel-Kues Das Wittlicher Unternehmen 50NRTH GmbH hat dem Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich insgesamt 10 000 Mund-Nasen-Schutzmasken gespendet. In diesen Zeiten „sollten wir alle Solidarität zeigen und näher zusammenrücken“, schreibt Tabea May von dem Wittlicher Unternehmen.

In den vergangenen Wochen hat sich die Verbundklinik umfassend auf die Aufnahme von schwer an der Lungenkrankheit Covid-19 betroffenen Patienten vorbereitet, sagt Sabine Zimmer, Sprecherin des Verbundkrankenhauses.. Die ersten Patienten würden bereits auf der Intensivstation und auf der Isolierstation behandelt. Ein täglich tagender Koordinationsstab stimme sich jeweils über die aktuellen Entwicklungen ab und entscheide über zu treffenden Maßnahmen.

Die Ausstattung an sogenannter persönlicher Schutzausrüstung, Atemschutzmasken, Mund-Nasen-Schutzmasken, Schutzkittel oder Handschuhe sowie an Flächen- und Handdesinfektionsmitteln sei „momentan gut, werde aber im Rahmen einer großen Infektionswelle mit vielen intensivpflichtigen Patienten und zahlreichen Patienten auf den normalen Isolationsstationen schnell wegschmelzen“. „10 000 Masken sind viel, und wir sind sehr dankbar für ihren Erhalt! Allerdings ist auch diese Anzahl in unseren zwei Klinikstandorten bereits nach 14 Tagen aufgebraucht“, bestätigt Jürgen Esch. „So ist unsere Abteilung Einkauf weiterhin auf der Suche nach verlässlichen und qualitativ guten Lieferquellen.“