Medizin : Nicht schlimmer als ein Nadelstich: Gonzerather spendet Stammzellen

Gonzerath/Birkenfeld Ob er tatsächlich ein Leben retten kann, erfährt Andreas Rösler frühestens in einem halben Jahr. Jedenfalls hat der Gonzerather über die Stefan-Morsch-Stiftung Stammzellen gespendet - für seinen unbekannten genetischen Zwilling.

Stammzellen werden meist dem Blut oder, inzwischen seltener, dem Knochenmark entnommen. Ambulante Blutentnahmen dauern drei bis fünf Stunden und verlaufen ähnlich wie Blutspenden oder Dialysen. In den Tagen davor spritzen sich Spender einen körpereigenen Botenstoff, der die Stammzellbildung anregt. Knochenmarkentnahmen sind etwa einstündige stationäre Eingriffe bei Vollnarkose. Mediziner punktieren eine Stelle am Beckenrand, an der sie über zwei Einstiche Knochenmark entnehmen. Spender können in den Tagen danach im unteren Rücken ein leichtes Ziehen, wie bei einem Muskelkater, spüren.

Infolge der Corona-Pandemie sieht sich die Stiftung derzeit allerdings vor neuen Herausforderungen. Denn Typisierungsaktionen wie an Schulen, in Firmen oder über Vereine sind wegen aktueller Einschränkungen kaum möglich. Laut Bier fehlen der Stiftung im Vergleich zum Jahr 2019 „mehr als 9000 Spender“ – und das bei unverändert hohem Bedarf. Es gebe zwar die Alternative einer Online-Registrierung (https://stefan-morsch-stiftung.com/online), was aber noch wenig bekannt sei. Wer sich typisieren lassen möchte, kann seine Daten über die Internetseite eingeben und erhält dann per Post alles, was es dafür braucht – einschließlich einer Anleitung, wie weiter zu verfahren ist.