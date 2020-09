Heimat : Des Pichtermännchens Heimatberg

Wittlich Vom Wittlicher Pichterberg hat man einen der schönsten Ausblicke über die Kreisstadt. Außerdem haben hier Trauben sehr gute klimatische Bedingungen, der 50. Breitengrad verläuft hier. Und ein geheimnisvolles Männchen soll dort wohnen

Der Pichterberg führt vom Wittlicher Tal hinauf auf die Eifelhöhen. An seinen unteren Hängen liegen Weinberge. Weiter oberhalb ist er bewaldet und grenzt später an die Wiesen und Äcker der Eifellandschaft bei Minderlittgen und Hupperrath. Insgesamt verlaufen vier Wege im Pichterberg, die spaziergänger gerne nutzen.

Rund 23 Hektar Weinberge gibt es, in vier verschiedenen Lagen, dem Portnersberg, dem Klosterweg, dem Bottchen und dem Felsentreppchen. Wurde früher fast ausschließlich Riesling dort angebaut, sind es inzwischen auch Burgundersorten und Rotweine, die auf den Schieferböden von den drei Wittlicher Weingütern angebaut werden. Thomas Losen vom Weingut Losen-Bocktanz erklärt: „Die Weinberge am Pichterberg haben Süd-Südwestlage, damit eine intensive Sonneneinstrahlung und dort sind Schieferböden. Das sind sehr gute Vorausetzungen für die Trauben, um zu hervorragenden Weinen zu reifen.“

Unter Landmarken versteht man außergewöhnliche Formationen im Gelände, die zum Beispiel Wanderern zur Orientierung dienen. In der Serie „Landmarken der Region“ werden solche Objekte vorgestellt. Dabei kann es sich um natürliche, aber auch vom Menschen geschaffene Wahrzeichen handeln, deren Geschichte und Eigenschaften erläutert werden.

Woher der Name Pichterberg kommt, ist nicht eindeutig geklärt. Ein Ansatz wird aus der Gewinnung neuer Weinberge hergeleitet und kommt womöglich vom lateinischen „petitura“. Das bedeutet: das zu Gewinnende. Wildland wurde für die Weinberge gerodet und so „gewonnen“. Eine andere Erklärung verweist auf Wasseradern oder einen wasserführenden Berg. „Möglich wäre auch letzteres, weil es hier Wasseradern gibt“, so Thomas Losen.