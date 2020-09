Verkehr : Neuer Parkautomat im Karl-Binz-Weg

Bernkastel-Kues Die Stadt Bernkastel-Kues hat ihre Parkraumbewirtschaftung ausgeweitet und im Karl-Binz-Weg in Kues einen weiteren Parkautomaten aufgestellt. So wie am Moselufer in Bernkastel ist das Parken in der ersten Stunde frei.

