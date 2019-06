Dorfmoderation : Bischofsdhroner stellen Ideen vor

Morbach-Bischofsdhron Bürger von Bischofsdhron haben seit Herbst vergangenen Jahres Ideen und Konzepte für die künftige Entwicklung ihres Dorfes erarbeitet. Themen in der Dorfmoderation waren unter anderem Ortsbild, Verkehr, Kinder und Jugendliche, Senioren und Dorfgemeinschaft.

Die wichtigsten Ideen werden bei einer Abschlussveranstaltung am Donnerstag, 6. Juni, ab 19 Uhr im Gemeindehaus präsentiert. Alle Ergebnisse werden in einer Dokumentation zusammengefasst. Die Einwohner sind eingeladen, sich an der Realisierung der Projekte zu beteiligen.