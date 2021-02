Kirche : Autogottesdienst: Jeder für sich und doch gemeinsam

Gottesdienst einmal anders: Prädikant Michael Jörg vor Gläubigen, die statt in der Kirche in ihren Autos sitzen. Foto: Christoph Strouvelle

Deuselbach Bei der Erstauflage einer Alternative zum üblichen Kirchenbesuch sind in Deuselbach nur wenige Gläubige zum Haus der Begegnung gekommen.

Nach dem Schlusswort von Michael Jörg ertönt ein langes Hupen der Autos, die am Sonntagnachmittag vor dem Deuselbacher Haus der Begegnung stehen. Sie bedanken sich für den ersten Autogottesdienst, den der Prädikant aus Schweich für die evangelische Kirche in der VG Thalfang gehalten hat.

Jörg hielt den Gottesdienst aus einer offenen Tür des Hauses der Begegnung. Mitglieder der Kirchengemeinde hatten dort einen Altar aufgestellt, flankiert von Lautsprechern, die aus dem lokalen Jugendraum ausgeliehen waren. So konnten die Gläubigen in ihren Fahrzeugen den Gottesdienst problemlos mitverfolgen, „getrennt und doch gemeinsam, gemeinsam und jeder für sich allein in seinem Auto“, wie Jörg das Geschehen beschrieb. „Danke, dass ihr gekommen seid in euren Karossen.“