Blaulicht : Warum der Handtasche ein Henkel fehlt

Wittlich Die Wittlicher Polizei ermittelt wegen der Sachbeschädigung eines Kunstwerkes von Barbara Baumann. Noch gibt es keine neuen Erkenntnisse. Die Stadt Wittlich erwägt, Anzeige zu erstatten.

Unbekannte haben in der Nacht zum vergangenen Freitag in der Wittlicher Feldstraße an einem Parkplatz eine Skulptur beschädigt (der Volksfreund berichtete am 13. Juli). Sie stellt eine überdimensionale Handtasche dar. Der oder die Täter hatten einen der „Henkel“ abgerissen beziehungsweise abgeschnitten. Neue Erkenntnisse zu möglichen Tätern hat die Polizeiinspektion Wittlich nach Angaben der stellvertretenden Dienststellenleiterin Birgit Dreiling derzeit nicht. Auch das Motiv sei noch unklar. Möglich sei neben reinem Vandalismus auch Diebstahl.