Familienführung : Von Bären, Beeren und Echsen

Bernkastel-Kues (red) Eine Führung für Familien mit Kindern gibt es am Donnerstag, 9. Juli, in Bernkastel-Kues. Die Naturerlebnisbegleiterin Marlene Bollig führt die Teilnehmer auf dem Lehrpfad „Eidechse liebt Riesling“ in die Weinkulturlandschaft rund um den Stadtteil Bernkastel.



Durch das mediterrane Klima gibt es dort neben der Rebe eine üppige Pflanzen- und Tierwelt in den vom Schiefer bedeckten Weinbergen. Die Kinder lernen den Jahreskreislauf der Rebe kennen, erfahren Zusammenhänge zwischen Wetter und Wachstum und entdecken die Artenvielfalt in den Rebzeilen und Trockenmauern. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Bärenbrunnen in Bernkastel. Die Kosten betragen neun Euro pro Person. Kinder von sechs bis 16 Jahre zahlen fünf Euro. Der Familienhöchstpreis beträgt 19 Euro.