Freizeit : Himmeroder Winterwanderung

Großlittgen Der Förderverein des Klosters Himmerod bietet am Samstag, 28. Dezember, seine Winter-Jahreszeitenwanderung an. Am Samstag, 10 Uhr, startet die Tour vor dem Klosterladen.

Es geht auf 13 Kilometern zum Förstergrab am Neuberg, zum Hunnenkopf-Brunnen, durch den Kunowald und das Backenbachtal zurück zum Kloster. Eine Anmeldung für die etwa fünfstündige Tour ist nicht erforderlich.