Gastronomie : Nach Noro-Virus: Jugendherberge in Traben-Trarbach ist wieder geöffnet

Traben-Trarbach Wieder geöffnet: Das Traben-Trarbacher Gästehaus ist wieder offen, nachdem vor einigen Tagen zahlreiche Besucher der Jugendherberge an Magen-Darm-Problemen gelitten haben.

(hpl) Die Jugendherberge Traben-Trarbach wurde am Sonntagabend vom Gesundheitsamt wieder freigegeben und ist seit Montag wieder geöffnet. Das Gästehaus musste vergangene Woche schließen, da viele Gäste nach einem Besuch über Magen-Darm-Beschwerden geklagt hatten. Wie sich inzwischen herausgestellt hat, war dort das Noro-Virus ausgebrochen. Insgesamt fünf Tage war die Herberge geschlossen. In dieser Zeit erfolgte eine umfassende Desinfektion durch einen staatlich geprüften Spezialisten. „Wir sind froh, dass die Herberge wieder geöffnet hat,“ sagt Jessica Borowski vom Deutschen Jugendherbergswerk in Mainz. Für die vergangene Woche angemeldete Gäste konnten in benachbarten Herbergen umgebucht werden.