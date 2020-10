Ehrenamt : Seit 20 Jahren „Erste Hilfe für die Seele“

Bernkastel-Wittlich Die Notfallnachsorge des DRK-Kreisverbands Bernkastel-Wittlich feiert Jubiläum. Die Feier fällt allerdings aus.

Um den Menschen im Landkreis in dieser Ausnahmesituation zur Seite zu stehen, wurde am 30. Oktober 2000, die Notfallnachsorge des DRK Kreisverband Bernkastel-Wittlich gegründet. Seitdem hat sich der Einsatz der Notfallsorge in schwierigen Lebenssituationen bewährt, so dass sich die Einsatzzahlen bei jährlich 100 einpendeln.