Autobahnkirche : St. Paul feiert doppeltes Jubiläum am Sonntag

Wittlich (red/will) Die Weihe der ehemaligen Klosterkirche St. Paul der Steyler Missionare jährt sich Ende Juni zum 50. Mal; und gleichzeitig ist es zehn Jahre her, dass diese Kirche den Titel Autobahnkirche verliehen bekam (wir berichteten).

Dieses Doppeljubiläum sollte ursprünglich mit zwei Gottesdiensten und mehreren Veranstaltungen gefeiert werden. Wegen Corona muss dies um ein Jahr verschoben werden. Der inzwischen 220 Mitglieder umfassende Förderverein St. Paul, ein eingetragener Verein, bietet zur Feier des doppelten Jubiläums trotzdem eine Eucharistiefeier in der denkmalgeschützten Kirche in Wittlichs größtem Stadtteil Wengerohr an. Der Verein lädt ein zu dem Gottesdienst für Sonntag, 28. Juni, um 10.30 Uhr in die Autobahn- und Radwegekirche St. Paul. Prof. Martin Lörsch aus Trier wird diesen Gottesdienst mit den Besuchern feiern. Die musikalische Umrahmung übernehmen Barbara Görgen-Mahler, Oboe, Karl-Heinz Musseleck, Orgel, und Michael Klink, Horn.