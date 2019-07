Vortrag : Vortrag über Mikroorganismen

Bernkastel-Kues (red) Der Gartenbauverein Wittlich bietet am Samstag, 13. Juli, im Kurgastzentrum in Bernkastel-Kues Vorträge über die gesundheitsfördernde Wirkung von effektiven Mikroorganismen (EM) für Mensch, Tier und Böden an.

Referent Jürgen Amthor berichtet über die natürliche Alternative zu Chemie, Kunstdünger und Pestiziden. Der Vortrag „Ganzheitliche Gesundheit für Mensch und Tier – Darm gesund“ findet von 10 bis 12 Uhr statt und der Vortrag zum Thema „Gesunde Böden und Pflanzen für Garten und Landwirtschaft“ von 13 bis 15 Uhr. Die Teilnahmegebühr kostet zehn Euro.