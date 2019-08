Feste und Feten : Wenn der Riesling am Gaumen explodiert

Zeltingen-Rachtig Weinprobe der Superlative: 600 Weinfreunde verkosten im Festzelt der Weinkirmes in Zeltingen-Rachtig 23 Weine

Sie gilt als Höhepunkt der Zeltinger Weinkirmes: Die große Weinprobe, die traditionell - bereits zum 60. Mal – am Samstagnachmittag im Festzelt beginnt. Und es ist auch eine Weinprobe der Superlative, denn es gilt von 16 bis 19.30 Uhr 23 edle Tropfen zu verkosten. Dafür braucht man schon etwas Trinkfestigkeit, was die 600 Teilnehmer an diesem schwül-warmen Sommertag durchaus unter Beweis stellen. „Wir hätten gut 200 zusätzliche Karten verkaufen können, so groß war die Nachfrage“, sagt Markus Reis von der Arbeitsgemeinschaft der ortsansässigen Vereine, die die Kirmes samt Weinprobe alljährlich stemmt.