Luxemburg : Grenze wieder geöffnet - Reger Betrieb an den Tankstellen

Foto: Florian Blaes 15 Bilder Grenzöffnung in Echternacherbrück

Echternacherbrück/Wasserbillig Seit Mitternacht sind die Kontrollen der Bundespolizei an der deutsch-luxemburgischen Grenze beendet. Kurz darauf herrschte bereits reger Betrieb an den Zapfsäulen in Wasserbillig.



Reges Treiben mitten in der Nacht auf der kleinen Brücke, die bei Echternach über den Grenzfluss Sauer führt. Neben vielen Medienvertretern aus Luxemburg und Deutschland sind die Bundespolizei, der Landesbetrieb Mobilität und einige Schaulustige an der Absperrung. Es ist 23.45 Uhr, als sich etwa zehn Interessierte an der Brücke auf der deutschen Seite einfinden. Dabei ist auch Daniel Heuchen aus Belgien. Er ist der Dirigent des Echternacher Stadtorchesters und des Musikvereins in Irrel. „Diesen Moment, der mit Sicherheit auch in die Geschichte eingehen wird, wollte ich mir nicht entgehen lassen“ freut sich Heuchen.

Und dann ist es soweit. Um Punkt 0 Uhr räumt der LBM die Straßensperrungen von der Grenzbrücke in Echternacherbrück. Sämtliche Verkehrszeichen werden demontiert und Flatterband mit der Aufschrift „Polizeiabsperrung“ wird entfernt. Die Schaulustigen klatschen leise. Es dauert nicht lange, bis die ersten Fußgänger über die Brücke gehen und Autos die Brücke passieren.

„Ich bin richtig erleichtert, dass die Grenzbrücken wieder geöffnet haben. Auch wenn wir in einer Krise stecken, haben diese Grenzkontrollen und Schließungen für viel Ärger gesorgt“, meint Daniel Heuchen. Viele gute Freundschaften und mühselige Gemeinsamkeiten hätten darunter gelitten.

In den letzten Wochen hatten sich immer mehr Lokalpolitiker für eine Grenzöffnung stark gemacht. Am Mittwoch schließlich ordnete Bundesinnenminister Horst Seehofer die Öffnung der Grenze für die Nacht von Freitag auf Samstag an.

„Für uns als Pendler war es immer wieder sehr schwierig, in den dauernden Staus zu stehen und dann kontrolliert zu werden. Ich hoffe, dass wir so etwas nicht mehr erleben müssen“, sagt Heuchen und geht über die geöffnete Grenzbrücke.