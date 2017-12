(Update) Schneechaos in der Region - LKW stehen auf der B 268 quer, Unfälle in der Eifel bei Prüm

Im Hochwald und anderen Teilen der Region sind binnen kurzer Zeit mehrere Zentimeter Schnee gefallen, und es schneit weiter. Auf der B 268 zwischen Zerf und Pellingen stehen bereits vier LKW quer. Auf der B 327 bei Hermeskeil stehen Autos wegen eines Unfalls im Stau. Von Mandy Radics/Florian Blaes

Starken Schneefall melden Leser auch aus Kell und Hermeskeil. Auch dort liegen bereits mehrere Zentimeter Schnee. Ebenso weiß ist es auf den Straßen in Luxemburg. Wegen Schnee und Eisglätte ist Vorsicht auf den Straßen geboten. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen und Staus.

Auch in der Eifel gab es einige Unfälle wegen der Witterung. Vor allem die Region Prüm war betroffen.

Auf der B 327 von Koblenz in Richtung Hermeskeil gab es nach ersten Angaben einen Unfall. Dieser hat sich zwischen Malborn und Hermeskeil ereignet. Die Ursache: Schneeglätte. Auf der Strecke hat sich bereits ein Stau von rund zwei Kilometern gebildet.

Hier die Wetterlage des Deutschen Wetterdienstes: Von Westen greift im Tagesverlauf der nächste Tiefausläufer auf Rheinland-Pfalz und das Saarland über, dabei wird mit einer südwestlichen Strömung zwischenzeitlich etwas mildere Luft herangeführt.

SCHNEE/GLÄTTE/FROST: Von Westen kommen Niederschläge, die oberhalb von etwa 400 Meter als Schnee fallen. Die Schneefallgrenze steigt bis zum Abend auf 800 Meter. Neuschneemengen in mittleren Lagen vorübergehend um zwei Zentimeter, in Kammlagen teils bis fünf Zentimeter, in hohen Lagen vereinzelt bis zehn Zentimeter. Dabei muss mit Glätte gerechnet werden. In der Nacht zum Donnerstag bleibt es mit Ausnahme der Hochlagen frostfrei. Es folgen weitere Niederschläge, die aber zunächst nur oberhalb 800 Meter als Schnee fallen. Erst im Laufe der zweiten Nachthälfte sinkt die Schneefallgrenze wieder auf etwa 400 Meter ab. Dann ist wieder mit etwas Neuschnee und entsprechender GLÄTTE zu rechnen.

WINDBÖEN/STURMBÖEN: Heute treten zeitweise WINDBÖEN bis 60 km/h (Bft 7), in exponierten Lagen auch STÜRMISCHE BÖEN bis 70 km/h (Bft 8) und in Hochlagen STURMBÖEN bis 80 km/h (Bft 9) aus Südwest auf. In der Nacht zum Donnerstag frischt der Wind in ähnlicher Stärke nach kurzer Beruhigung erneut auf, wobei dann auch in Tieflagen etwas häufiger auch STÜRMISCHE BÖEN bis 70 km/h (Bft 8) auftreten können.