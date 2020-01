Umwelt : Bürger erzürnt: Alte Eichen müssen in Trier-Euren einem Parkplatz weichen

Trier-Euren In Trier-Euren wurden Bäume gefällt, um einen Parkplatz zu bauen. Manche Anwohner sind sauer. Die Wohnungsbaugesellschaft ist sich der Problematik bewusst.

Jahrzehntelang hatten die fünf Eichen in der Lenus-Mars-Straße 5 – 7 in Trier-Euren gestanden, hatten in heißen Sommern Schatten gespendet und den Anwohnern ein Stück weit Natur in die Stadt gebracht. Dann rückten im Dezember Landschaftsgärtner an und fällten die Eichen, die so hoch waren wie die mehrstöckigen Mehrfamilienhäuser um sie herum. Die Anwohner waren nach eigenen Angaben darüber nicht informiert worden. Für manche war es ein Schock.