Theater : Hier entscheidet das Publikum, welche Figur ein Happy End erlebt

Trier Der Premiere folgen noch zwei Aufführungen: In „Suche nach Glück“ hat die Uni-Theatergruppe Stücke des schwedischen Dramatikers August Strindberg zu einer besonderen Collage verknüpft.

Die Theatergruppe der Universität Trier „Kreuz&Quer“ hat mit ihrem Stück „Suche nach Glück – Von Strindbergs Schatten verfolgt“ in der Trierer Tanzschule Dance Premiere gefeiert. Der Theaterstück-Collage liegen vier Stücke des bekanntesten schwedischen Dramatikers August Strindberg (1849-1912) zugrunde, allesamt Porträts vom Leben überforderter unglücklicher Menschen, für die es kein Happy End gibt: „Samum“, „Advent“, „Die große Landstraße“ und „Wetterleuchten“. Das Besondere an der Inszenierung ist die gesuchte Interaktion mit dem Publikum: Dieses darf über das Glück entscheiden und einem der vier Stücke ein Happy End bescheren.

Die Uni-Theatergruppe verknüpft die vier Strindberg-Stücke miteinander, indem sie vier Unglücksraben der Stücke in einem Stockholmer Mietshaus mit den Widrigkeiten des Alltags kämpfen lässt: In der oberen Etage liegt eine Frau auf dem Boden. Die Geister ihrer Vergangenheit holen sie ein und sie scheint sich in wirren Selbstgesprächen einen klärenden Wüstensturm herbeizuwünschen („Samum“).