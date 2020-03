Corona Virus : Die Landkreisbewohner sind vernünftig

Konz/Schweich Auch die Ordnungsämter der Verbandsgemeinden kontrollieren die Einhaltung der Corona-Regeln. Noch gibt es keinen Grund zur Klage.

Im Landkreis Trier-Saarburg sind die einzelnen Verbandsgemeinden zuständig für die Kontrolle der Corona-Verhaltensregeln. Ähnlich wie in Trier personell ausgestattete Kommunale Vollzugsdienste gibt es dort nicht.

Laut Deutsch waren die Mitarbeiter der Verwaltung auch bei Gaststätten und Restaurants, um über die Rechtslage zu informieren. „Hier sind wir auf absolutes Verständnis und auf bereits geschlossene Betriebe gestoßen“, sagt Deutsch. Beschwerden liefen bei der Ordnungsverwaltung telefonisch oder per Mail auf und würden angemessen bearbeitet. „Alle Kontaktdaten sind prominent auf unserer Homepage gelistet.“ Sicherlich werden Private auch die Polizei über Partys und andere Verstöße informieren.

Bei einem sehr großen Teil der Bevölkerung würden die Hinweise und Beschränkungen befolgt, so dass allgemein kein Einschreiten erforderlich ist. „Vereinzelt nutzen kleinere Gruppen gesperrte Sportstätten oder öffentliche Grünzonen. Bisweilen führten mündliche Ermahnungen dann zum korrekten Verhalten.“ Auch in Konz ist die Verwaltung für Bürger via Telefon oder E-Mail erreichbar, falls diese etwas beobachtet haben.