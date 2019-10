Uni Trier : Neugierig bleiben und gemeinsam lernen

Trier Die Geschichte des Bergbaus in der Region ist Thema einer Exkursion, mit der die „Universität für Alle“ ins Wintersemester startet.

(red) Interessierte Menschen können sich an der Universität Trier individuell weiterbilden. Im Mittelpunkt der „Allgemeinen Bildungsangebote“ stehen die Neugier auf interessante Themen, die Freude am Lernen und der Austausch mit Gleichgesinnten. Schwerpunktthemen sind die regionale Industriegeschichte, Trier und die Großregion, die Europäische Integration sowie Literatur, Kunst und Kultur. Zum Auftakt des Programms wird am 26. Oktober eine industriegeschichtliche Exkursion zu den Stätten der Montanindustrie nach Abentheuer, Neunkirchen und Saarbrücken angeboten.