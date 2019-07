Kommunalpolitik : Diese Räte wollen Schweich voranbringen

Schweich Anderthalb Monate nach der Kommunalwahl stehen im Stadtrat wieder die Sachthemen im Vordergrund. Issel wartet auf eine Entscheidung.

Zu seiner zweiten Sitzung nach der Kommunalwahl kommt der Stadtrat Schweich am Donnerstag, 18. Juli, um 19 Uhr im Bürgerzentrum zusammen. Nachdem bereits Mitte Juni die Beigeordneten Otmar Rößler (FWG) und Achim Schmitt (SPD) gewählt worden waren (der TV berichtete), geht es nun um die Besetzung von Ausschüssen.

Weitere Tagesordnungspunkte sind Vergaben für Sanierungsarbeiten in Klein-Venedig (Bereich Föhrenbach in Alt-Schweich) und den Grabaushub auf dem Friedhof. Auch sollen die Ingenieurleistungen für den Ausbau der Hofgartenstraße und der Corneliuspforte in Alt-Schweich ausgeschrieben werden.