Freizeit : Wanderung auf dem Traumpfad

Üdersdorf (red) Der Eifelverein Üdersdorf lädt zu einer Ganztagswanderung auf dem „Traumpfad Heidehimmel“ für Sonntag, 13. September, 11 Uhr ein. Treffpunkt ist am Wanderwegweiser gegenüber der Kirche in Üdersdorf.

Mit Autos wird zur Heilquelle Sauerbrunnen Volkesfeld gefahren. Vom Riethelkreuz führt der Weg auf Wiesen-, Wald- und Feldwegen durch Heidelandschaften mit Ginstersträuchern und an Kiefern vorbei zum Felssporn Falkleyblick. Danach geht es weiter mit Ausblicken in das Nettetal über den Noorkopf und an der Florianshütte vorbei zum Ausgangspunkt. Die leichte Wanderstrecke beträgt knappe zehn Kilometer, die Dauer etwa drei Stunden. Wanderführerin ist Ute Grönke-Jeuck. Die Größe der Gruppe ist auf 15 Personen begrenzt. Eine Anmeldung ist notwendig bei Udo Kleser, Telefon 06596/160288.