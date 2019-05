Kommunalwahl : Die Neuen punkten in den Städten

Die Neuen punkten in den Städten

Mächtig strecken muss sich nicht nur diese Wahlhelferin. Mächtig strecken müssen sich angesichts der neuen Mehrheitsverhältnisse in den Stadträten in Gerolstein und Hillesheim auch die künftigen Stadtbürgermeister. Foto: TV/Mario Hübner

Gerolstein/Hillesheim Bei der Stadtratswahl in Gerolstein bleibt die CDU trotz Verlusten stärkste Kraft, die UWG Kylltal kommt auf Anhieb auf 17 Prozent. In Hillesheim bricht die FWG um über 12 Prozent ein, die Grüne und FDP für sich verbuchen.

In der noch jungen und großen Verbandsgemeinde (VG) Gerolstein wurde zwar kein neuer VG-Rat gewählt, da das wegen der Fusion der neuen Gebietskörperschaft erst im vergangenen Herbst getan wurde, dennoch ging es auch bei den aktuellen Kommunalwahlen dort spannend zu – vor allem bei den Stadtratswahlen in Gerolstein und Hillesheim.

Bei der Stadtratswahl in Gerolstein heißt der große Wahlgewinner: UWG Kylltal. Die neuformierte Gruppierung, die sich von der FWG abgespalten hat, hat auf Anhieb 17,1 Prozent und somit vier Sitze im 24-köpfigen Gremium erzielt – ebenso viele Plätze wie zuvor FWG und die inzwischen aufgelöste BUV hatten. Mit Gerlinde Blaumeiser in ihren Reihen hatte die junge Truppe ein starkes Zugpferd, obwohl die Unternehmerin als parteilose Kandidatin bei der Stadtbürgermeisterwahl angetreten war.

Selbst die SPD hat gewonnen. Während die Sozialdemokraten beinahe überall abgewatscht worden sind, erzielen sie in der Brunnenstadt 0,6 Prozent mehr und landen bei 25,2 Prozent. Sicherlich ein Verdienst von Stadtbürgermeisterkandidat Uwe Schneider. Doch trotz Zugewinns reicht es weiter nur für sechs Sitze. Die verjüngte CDU bleibt mit 38,5 Prozent zwar klar stärkste Kraft, muss aber Einbußen von 3,6 Prozent und einem Sitz im Rat hinnehmen. Neun Schwarze ziehen in den neuen Stadtrat ein. Egal ob sich Friedhelm Bongartz (CDU) oder Uwe Schneider (SPD) bei der Stichwahl am 16. Juni durchsetzt: Der künftige Stadtbürgermeister muss Koalitionen schmieden, um seine Idee durchsetzen zu können.