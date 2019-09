Biker feiern : Party vor, während und nach dem Rennen beim Vulkanbike

Patrick Lohberg aus Darscheid stärkte sich mit einer der angebotenen Wurststücke an der Verpflegungsstelle. Foto: Holger Teusch

Daun Fast 2000 Mountainbiker feiern trotz Schmuddelwetter beim Vulkanbike mit den erstmals in Rheinland-Pfalz ausgerichteten Deutschen Meisterschaften im MTB-Marathon. Roxxbusters sorgten für einen stimmungsvollen Auftakt.

Vor der Bühne war kaum Platz. Wie schon auf der Dauner Kirmes sorgte die Band Roxxbusters auch zum Auftakt des Vulkanbike-MTB-Marathons am Freitagabend für ein volles Festzelt und beste Stimmung in Daun. Nicht nur unter Radsportlern, sondern auch bei denen, die das vielleicht letzte Konzert der Gruppe in Dder Kreisstadt – die Roxxbusters lösen sich zum Jahresende auf – erleben wollten.

Der Aufgalopp hätte nicht stimmungsvoller sein können. Auch dank der neuen Kinderrennen für unter Siebenjährige. „Es war ganz toll zu sehen, mit welchem Engagement der Nachwuchs dabei ist“, freute sich Dauns Stadtbürgermeister Friedhelm Marder. Als einer der Jüngsten war der dreijährige Jonah Roselt mit dabei – noch ohne Pedale, auf seinem Laufrad. Das war auch erlaubt, so dass der jüngste Spross von Daniela und Dirk Roselt erstmals seinen älteren Brüdern nacheifern konnte. „Die Jungs fahren schon lange Rad“, erzählt Daniela Roselt. Die Familie aus Emmelshausen im Hunsrück war zum ersten Mal beim Vulkanbike, übernachtete im Wohnmobil in Manderscheid und war sich schon am Freitagabend sicher: Es ist eine schöne Veranstaltung.

Die kann nur mit vielen ehrenamtlichen Helfern organisiert werden. Mehr als 400 Menschen von Feuerwehren, Vereinen und sonstigen Organisationen waren im Einsatz. Auch als sich am Samstagmorgen ein unangenehmer Nieselregen über die Eifelhöhen legte, waren die Freiwilligen vor Ort. Zum Beispiel am ersten Verpflegungspunkt auf der Höhe bei Mehren. Vom Dach der Pavillons tropfte das Wasser. Das Thermometer zeigte gerade zehn Grad. Doch der Stimmung unter den guten ein Dutzend Helfern von Motorsport-Club (MSC) und THW Daun tat das keinen Abbruch. Ob Regen oder Sonne, der MSC ist „seit Anbeginn der Zeit dabei“, erzählte Hans-Josef Geisen schmunzelnd. Damit meinte er natürlich, dass die Dauner Motorsportler die Mountainbiker seit der Premiere des Vulkanbike 2001 unterstützen. Der Regen habe auch einen Vorteil, sagte seine Kollegin Nicole Firmenich: „Sonst kommen die Wespen.“ Gegen Nässe und Kälte könne man ja immerhin Winterschuhe und Handschuhe auch schon mal Anfang September auspacken.

Um 9.20 Uhr, als der Startschuss für die Deutschen Meisterschaft im Rahmen des Vulkanbike längst gefallen war, wurde der Verpflegungsstand aufgebaut. Die Teams haben so viel Routine, dass alles flott geht. „Wir haben am Freitagabend alles aufgeladen und sind heute Morgen mit vier Autos raus“, erklärte Andreas Stein vom THW den Ablauf. Tische und Pavillons standen dann vor Ort in Windeseile.

Für das MSC-Team fing allerdings anschließend die Arbeit erst so richtig an. „Wir haben 34 Personen an den Verpflegungsstationen im Einsatz“, erzählte Firmenich. „Wir schneiden die Bananen und Äpfel und machen die Kerne raus, damit die Fahrer nur noch reinbeißen müssen.“ Fahrradflaschen und Trinkbecher für den schnellen Schluck direkt an der Verpflegungsstation mussten gefüllt werden. Im Grunde eine angenehme Arbeit. Des Öfteren bedankten sich die Radfahrer trotz des Rennfiebers, erzählte MSC-Mitglied Horst Petry.

