Freizeit : Wintersport ist vorerst kein Thema

Am Mäuseberg in Daun ist derzeit noch nicht an Wintersport zu denken. Foto: TV/Mario Hübner

Daun (mh) Trotz des minimalen Schneefalls am Wochenende ist am Mäuseberg in Daun derzeit nicht an Wintersport zu denken. Denn so schnell die wenigen Flocken fielen, so schnell waren sie auch schon wieder weg.