Kommentar : Leute: Kauft Tickets, geht hin!

Respekt! Das Kulturprogramm, das die Stadtspitze und das Team des Forums Daun auf die Beine gestellt haben, ist toll – und weit mehr als nur ein Ersatz für die Kirmes, die hoffentlich ab 2022 wieder gefeiert werden kann.

Es bedeutet Abwechslung für die von Corona isolierten Menschen, es bringt Leben in die Stadt, es ist Wirtschaftsförderung für die Gastronomie und nicht zuletzt ist es endlich die (auch an dieser Stelle schon oft geforderte) Belebung der Dauner Plätze, die für viel Geld saniert wurden. Also Leute: Kauft Tickets, geht hin – auf das sich die Dauner Kultour dauerhaft etabliert. Neben der Laurentius-Kirmes!