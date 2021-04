Basketball : Zwei weitere Abgänge und ein Neuzugang bei den Gladiators

Trier Es ist einiges los im Kader der Römerstrom Gladiators Trier. Nach Kevin Smit und Rupert Hennen werden zwei weitere Spieler den Verein im Sommer verlassen – ein Akteur stößt neu zur Mannschaft.

So werden Aufbauspieler Chase Adams und Center Robert Nortmann nicht länger für Trier auf Korbjagd gehen. Adams wechselte im Dezember 2019 als Nachverpflichtung aus Rostock nach Trier, Rob Nortmann kam vor der vergangenen Saison aus Island zurück nach Trier, wo er bereits in der Saison 2017/18 unter Vertrag stand.

Wohin die Wege der beiden Routiniers führen werden ist noch nicht klar. „Nach den verpassten Playoffs in der abgelaufenen Saison sind wir zum Entschluss gekommen, dass wir den Kader auf einigen Positionen verändern müssen“, sagt Geschäftsführer André Ewertz. Und weiter: „Beide Spieler haben somit ihre Rollen, für die sie eingeplant wurden, leider nicht so angenommen und ausgefüllt, wie wir uns das erhofft hatten.“

Neu zum Team stößt Derrick Gordon. Der 29-Jährige stand zuletzt in Zypern bei Apollon Limassol unter Vertrag und erzielte dort in der vergangen Saison durchschnittlich 17,7 Punkte pro Spiel. Die große Qualität des 1,90-Meter großen Combo-Guards liegt laut Verein jedoch in der Defensive, was durchschnittlich zwei Steals pro Spiel in der vergangen Saison belegen. Gordon kann variabel auf beiden Guard-Positionen eingesetzt werden.