Geländelauf für guten Zweck Debütanten und Deutsche Meisterin beim Wurzeltrail

Manche werden beim Wurzeltrail bei Farschweiler im Hochwald (Kreis Trier-Saarburg) am Samstag (25.3.) ihre ersten Laufschritte in der Disziplin Trailrunning machen. Dafür hat Organisator Stefan Petry eine Fünf-Kilometer-Runde abgesteckt, die die 150 Teilnehmer im Zeitfenster zwischen 9 Uhr und 17 Uhr so oft laufen dürfen, wie sie wollen. Ohne Zeit- und Wettkampfdruck. Einige der gemeldeten Läufer werden pünktlich um 9 Uhr mit dem grobstolligen Schuhwerk scharren. Denn in den Acht-Stunden-Wurzeltrail integriert ist ein 50-Kilometer-Rennen: Wer ist der Schnellste über zehn Runden?