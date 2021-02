Leichtathletik : Weiterhin Leichtathletik-Kleinstaaterei in Rheinland-Pfalz

Der leistungssportlich orientierte Nachwuchs könnte von einerm Zusammenschluss der drei rheinland-pfälzischen Leichtathletik-Verbände am meisten profitieren. Erst einmal sind die seit 2016 laufenden Fusion-Verhandlungen aber auf Eis gelegt. Foto: Holger Teusch

Trier Der LV Pfalz hat die Gespräche für eine Fusion der rheinland-pfälzischen Leichtathletik-Verbände ausgesetzt. Entwicklungschancen werden damit vergeben. Für die Vereinsarbeit vor Ort ändert sich erst einmal wenig.

Was die Leichtathletik betrifft bleibt Rheinland-Pfalz ein geteiltes Land. Im LV Pfalz (LVP) trat zu Jahresbeginn - mit sofortiger Wirkung - Präsident Joachim Tremmel (66) zurück. Auf der LVP-Homepage heißt es „aus privaten Gründen“. Doch die Spatzen pfeifen es von den Dächern, dass der Befürworter einer Fusion der drei Teilverbände Pfalz, Rheinhessen und Rheinland (LVR) in seinem Präsidium keine Unterstützung für den Plan eines einzigen Leichtathletik-Landesverbands hatte. Das wurde nach Tremmels Rücktritt postwendend dadurch unterstrichen, dass die Pfälzer den beiden anderen Verbänden mitteilten, sich nicht mehr an den Fusions-Verhandlungen zu beteiligen.

„Es ist schade, dass das nach so vielen Diskussionen und nach so langer Zeit gecancelt wurde“, findet Thomas Fusenig, der beim Post-Sportverein Trier (PST) als Trainer vor allem Sprinter betreut. In der Tat hatten die Verbandsfunktionäre seit 2016 viel Energie in das Projekt gesteckt. Zunächst war der 1. Januar 2020 als Datum für den Zusammenschluss im Gespräch. Mitte des vergangenen Jahres zeichnete sich - auch wegen der Corona-Pandemie - bereits ab, dass es auch 2021 weiterhin drei Leichtathletik-Verbände in Rheinland-Pfalz geben würde. Das wird nach den neusten Entwicklungen in der Pfalz wohl auch 2022 der Fall sein.

Info Leichtathletik in Rheinland-Pfalz 690 Leichtathletik-Vereine mit 57 385 Mitgliedern gab es zur Bestandserhebung 2019 in Rheinland-Pfalz. Jeweils mehr als die Hälfte der Clubs und Aktiven verteilte sich dabei auf den nördlichen der drei Regionalverbände. Der Leichtathletik-Verband Rheinland (LVR) ist im Sportbund Rheinland nach Fußball-, Turn- und Tennisverband der viertgrößte Fachverband. In vielen Bereichen unterscheiden sich LV Rheinland, Rheinhessen und Pfalz. Bespielsweise hat der LVR in der Geschäftsstelle in Koblenz zwei Voll- und zwei Teilzeitstellen und ist damit im hauptamtlichen Bereich stärker besetzt als die anderen beiden Regionalverbände. „Der LVR arbeitet super professionell“, lobt der LGV-Vorsitzende Yannik Duppich die Arbeit in der Zentrale. Während im LVR bei der Organisation von Meisterschaften auf Vereine gesetzt wird, liegt diese Organisation im kleineren LV Pfalz bei der Geschäftsstelle. Der Entwurf zu einer Satzung für einem Landes-Leichtathletik-Verband sieht statt der bisherigen Kreise ähnlich wie im Verband Nordrhein bereits realisiert vier Regionen vor. Der Kreis Birkenfeld würde mit den Kreisen Bernkastel-Wittlich, Bitburg-Prüm, Trier-Saarburg, Vulkaneifel und der Stadt Trier die Region Trier bilden.

„Es kann nicht sein, dass solch weitreichende Dinge wieder zwei Jahre geschoben werden“, sagt Klaus Klaeren. In der Realität wird laut LVR-Lauf-Verbandstrainer über die Verbandsgrenzen hinweg sowieso schon kooperiert. Sei es bei gemeinsamen Kader-Trainingsmaßnahmen, dem Austausch zwischen Trainern oder in der Meisterschaftsplanung in der Arge LAVRLP (Arbeitsgemeinschaft der Leichtathletikverbände). „Trainer und Athleten arbeiten sehr gut zusammen“, sagt Klaeren. Eine Fusion würde die Lebenswirklichkeit vieler Leichtathleten abbilden.

Und Hürden wie im Grenzbereich Bad Kreuznach abbauen. Dort stoßen die drei Verbände aufeinander. Klaeren erzählt vom Trainer-Ehepaar Corinna Tentrup-Tiedje und Hans-Peter Tiedje, die sowohl im Rheinland, in Rheinhessen und in der Pfalz engagiert sind. Eine gewünschte Zusammenführung ihrer Athleten aus Vereinen aller Bereiche in einer Leichtathletik-Gemeinschaft (LG) scheitert an den Verbandsgrenzen. Mit dem entsprechenden Frust auf allen Seiten.

Die rheinland-pfälzische Leichtathletik stellt laut Klaeren ihr Licht unter den Scheffel. „Durch die drei kleinen Verbände rechnen wir unsere Wertigkeit im nationalen Vergleich runter“, sagt der Leiter der Trierer Sportakademie. Er ist sich sicher: „Eine Fusion würde den Leichtathletik-Standort stärken.“ „Langfristig hätten alle von der Fusion profitiert“, meint auch Yannik Duppich. Dabei denkt der Vorsitzende der LG Vulkaneifel und Trainer von Spitzenläufer Samuel Fitwi weniger an seinen Schützling. „Im Endeffekt brauchen wir das für die Jugend.“

