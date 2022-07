Leichtathletik-Weltmeisterschaft : Gesa Krause deutsche WM-Team-Käpt'n

Hindernisläuferin Gesa Krause vom Verein Silvesterlauf Trier führt das deutsche Weltmeisterschafts-Team bei der WM in den USA als Kapitänin an. Foto: Holger Teusch

Eugene Die Hindernisläuferin des Vereins Silvesterlauf Trier führt zusammen mit Diskuswerfer Martin Wierig das deutsche Weltmeisterschaftsteam in Eugene an.

(teu) Am Morgen, nachdem Gesa Krause glücklich zum sechsten Mal ins Weltmeisterschafts-Finale über 3000 Meter Hindernis eingezogen ist (Donnerstag, 4.45 Uhr MESZ), stand die Läuferin vom Verein Silvesterlauf Trier zusammen mit Trainer Wolfgang Heinig an der WM-Marathonstrecke, um den einzigen deutschen Teilnehmer Tom Gröschel zu unterstützen. Der 30-jährige Rostocker belegte beim Sieg des Äthiopiers Tamirat Tola in Meisterschaftsrekord von 2:05:36 Stunden in 2:14:56 Stunden den 43. Platz als sechstbester Europäer.