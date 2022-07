Leichtathletik : Konzer FCK-Läufer gewinnen Mittelstreckencup

Saarbrücken Beim abschließenden Sportfest der Saarbrücker Serie sicherten sich die Konzer Geschwister Anna und Lucas Meyer den Sieg in der Gesamtwertung. Die elfjährige Lilly Förster vom PST Trier verbesserte ihren eigenen W-11-Rheinlandrekord.

Anna und Lucas Meyer haben als erstes Geschwisterpaar den Mittelstreckencup in Saarbrücken gewonnen. Die Konzer, die in Kaiserslautern studieren und deshalb von der TG Konz zum 1. FC Kaiserslautern gewechselt sind, setzten sich beim finalen Sportfest der dreiteiligen Serie mit einem zweiten und einem dritten Platz über 1500 Meter knapp gegen die Konkurrenz durch. Anna Meyer musste sich der überragenden Französin Sophie Tonneau, die im Alleingang in 4:20,61 Minuten siegte, geschlagen geben, sammelte mit ihrer Zeit von 4:47,41 Minuten aber genug Punkte, um die siebtplatzierte Lea Sanwald aus Freudenburg bei Saarburg (LV Merzig/4:56,56) in der Cup-Wertung um acht Zähler zu distanzieren (1785 zu 1777 Punkte). Auch Judith Pink vom Post-Sportverein Trier (PST) blieb in 4:57,51 Minuten unter fünf Minuten und sicherte sich Platz drei der Serienwertung (1719 Punkte).