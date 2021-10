Laufen : Chiara Bermes' Höhenflug geht weiter (Fotos)

Föhren Die 27-Jährige vom Lauftreff Schweich pulverisierte beim IRT-Läufermeeting der LG Meulenwald Föhren ihre Zehn-Kilometer-Bestzeit auf 35:19 Minuten und wurde überlegen Rheinlandmeisterin.

Chiara Bermes knüpft da an, wo sie vor einer Sommer-Wettkampfpause aufgehört hat: bei persönlichen Bestzeiten, die zu den schnellsten je erzielten in der Region Trier gehören. Beim neunten IRT-Läufermeeting der LG Meulenwald Föhren pulverisierte die 27-Jährige vom Lauftreff Schweich (LTS) am Sonntagnachmittag ihren bisherigen persönlichen Zehn-Kilometer-Rekord. Bermes steigerte sich um mehr als zwei Minuten auf 35:19 Minuten. Schneller waren aus Vereinen der Region Trier bisher nur Gesa Krause (Silvesterlauf Trier/33:32), Michaela Schedler (PST Trier/34:12) und Christina Mohr (LG Vulkaneifel/34:31). Nur 35 Deutsche waren in diesem Jahr bisher schneller.

Fünf Stunden nachdem Moritz Beinlich nach zweieinhalb Jahren als Deutscher Halbmarathonmeister entthront wurde, gewann der 25-Jährige von der LG Rhein-Wied erstmals den Zehn-Kilometer-Rheinlandtitel. Beinlich hatte 2019 die nationalen Meisterschaft über 21,1 Kilometer gewonnen. Nachdem diese Titelkämpfe 2020 wegen Corona ausgefallen waren, folgte am Sonntagmorgen in Hamburg der Regensburger Simon Boch auf Beinlich als Deutscher Meister (der TV berichtete). Auf dem neuen Vier-Runden-Parcours durch den Industriepark Region Trier (IRT) bei Föhren drückte Beinlich von Beginn an aufs Tempo und distanzierte in 31:10 Minuten den aus Äthiopien stammenden ehemaligen Olympiateilnehmer Yonas Kinde (31:47) und den für die LG Sieg startenden Eritrer Ahferom Teame (31:48) deutlich. Schnellster Teilnehmer der Region Trier war in 32:14 Minuten Tim Dülfer von der LG Vulkaneifel. Drei Wochen nachdem er beim Berlin-Marathon 2:28:26 Stunden gelaufen war, steigerte der 42-jähige Kai Merten (TG Konz) als Fünftplatzierter seine persönliche Bestzeit auf 32:22 Minuten. Merten brachte sich damit auch in eine gute Position im Kampf um den Sieg im Bitburger-0,0%-Läufercup, dessen viertes (von in diesem Jahr sechs) Wertungsrennen im IRT ausgetragen wurde.