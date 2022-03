Leichtathletik : Hannah Schwind gewinnt

Hannah Schwind vom PST Trier (hier bei einem Werfertag in Trier) sicherte sich unter anderen mit 10,29 Metern im Kugelstoßen bei ihrem altersbedingt letzt-möglichen Start bei den Rheinland-Hallenmeisterschaften der Altersklasse U 16 in Koblenz den Vierkampf-Titel vor der Deutschen Vizemeisterin Celina Medinger von der LG Rhein-Wied. Foto: Holger Teusch

Koblenz Einen Titel und zwei Vizemeisterschaften gewann der Leichtathletik-Nachwuchs der Region Trier bei den U-16-Hallen-Verbandsmeisterschaften in Koblenz. Zweimal schrammten sie nur haarscharf an der Bronzemedaille vorbei.

Erfolgreich und letztmalig ist Hannah Schwind zu den Rheinland-Hallenmeisterschaften der U-16-Jugend zurückgekehrt. Als die Verbandstitelkämpfe im März 2020 zuletzt durchgeführt wurden, belegte die damals knapp 13-Jährige vom Post-Sportverein Trier (PST) als eine der Jüngsten in die Jahrgangsklasse W 14 hochstartend den fünften Platz. 2021 fielen die einzigen reinen Verbands-Hallentitelkämpfe (alle anderen Rheinlandmeisterschaften unterm Hallendach werden in Verbindung mit den Landesmeisterschaften in Ludwigshafen ausgetragen) wegen Corona aus. Am vergangenen Sonntag nutzte Schwind ihre letztes Chance und siegte unerwartet klar vor der Deutschen Vizemeisterin im Blockwettkampf Celina Medinger von der LG Rhein-Wied. „Es war an der Zeit, dass sie sich nach den vielen knappen Niederlagen im vergangenen Jahr endlich einmal revanchieren konnte“, freute sich Schwinds Trainer Jochen Staebel über den Erfolg.

In allen vier Disziplinen des Vierkampfs behielt die PST-Athletin die Oberhand. Die Weitsprunggrube in der Sporthalle auf dem Koblenzer Oberwerth konnte zwar nicht genutzt werden, Schwind erzielte mit 12,05 Metern aber direkt in der ersten Disziplin als einziges Mädchen des Geburtsjahrgangs 2007 im ersatzweise durchgeführten Fünfer-Sprunglauf mehr als zwölf Meter. Ihre 10,29 Meter mit der Drei-Kilogramm-Kugel waren anschließend die einzige zweistellige Meter-Leistung. Mit 7,13 Sekunden über 50 Meter distanzierte Schwind Medinger als zweitschnellste Sprinterin gleich um zwei Zehntel. Ebenfalls flott: Sophie Grundhöfer von der TG Konz, die mit 7,38 Sekunden schnellste in der Altersklasse W 14 war und in der Vierkampf-Wertung des Jahrgangs 2008 als beste Vertreterin der Region den sechsten Platz belegte.

Schwind sicherte ihren Titel mit 1,54 Metern im Hochsprung. Das war die Disziplin, in der Matthias Hauth von der LG Bernkastel-Wittlich mit 60 die meisten der am Ende 77 Punkte auf M-14-Titelträger Samuel Lehnart verlor. 1,50 Meter sprang Hauth. Zwölf Zentimeter weniger als sein Altersgenosse von der LG Rhein-Wied. Stark präsentierte sich Hauth mit 8,51 Metern im Kugelstoßen (vier Kilogramm).

Schwind durfte sich außer über ihren Titel in der Einzelwertung zusammen mit Greta Sonnenberg, Hannah Stohmann, Friederike Mattern und Marlene Moll über die Vizemeisterschaft im Team freuen. Die PST-Mannschaft erzielte mit 8745 Punkten nahezu exakt so viele wie die der LG Bernkastel-Wittlich beim Titelgewinn vor zwei Jahren (8752). Die komplett neu aufgestellte Mosel-LG (8228) verpasste eine Medaille nur um elf Zähler. Nur um sechs Punkte an Bronze vorbei schrammte Greta Sonnenberg in der Einzelwertung vorbei. Marie Adam von der LG Sieg rettete sich im letzten Hochsprung-Versuch über 1,34 Meter und verwies Sonnenberg, die an dieser Höhe knapp scheiterte, damit auf den vierten Platz.

Ergebnisse:

Mädchen W 14: 6. Sophie Grundhöfer (TG Konz) 1689 Punkte, 7. Hannah Stohmann (PST) 1683, 8. Hanna Selbach (BW) 1679, 11. Xenia Trossen (BW) 1643, 12. Lotta Götz (Prüm/LG Rhein-Wied) 1642, 13. Friederike Mattern (PST) 1631, 15. Marlene Moll (PST) 1594.

W 15: 1. Hannah Schwind (PST) 2051 Punkte, 2. Celina Medinger (LG Rhein-Wied) 1955, 3. Marie Adam (LG Sieg) 1792, 4. Greta Sonnenberg (PST) 1786, 5. Livia Kahl 1768.

Team W 14/15: 1. LG Rhein-Wied I 9377 Punkte, 2. PST (Schwind, Sonnenberg, Stohmann, Mattern, Moll) 8745, 3. LG Rhein-Wied II mit Götz 8239, 4. BW (Kahl, Selbach, Trossen, Kalles, Veit) 8228.

Jungen M 14: 1. Samuel Lehnart (LG Rhein-Wied) 1841 Punkte, 2. Matthias Hauth (BW) 1764, 3. Noah Seibel (LG Rhein-Wied) 1730, 6. Laurenz Koch (BW) 1560, 7. Wolf Weis (BW) 1512, 8. Lennard Treseler (TG Konz) 1502.