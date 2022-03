Crosslauf : Weite Fahrten für Saisonvorbereitung

Hahnenbach Vor allem Seniorenläufer aus der Region Trier nutzten die Nahe-Crosslauf-Serie, um sich im Januar und Februar klassisch auf die Straßen- und Bahnlaufsaison vorzubereiten.

Die Mosel-Crosslauf-Serie wurde komplett im alten Jahr durchgezogen. In der Vulkaneifel fiel die Geländelaufserie komplett Corona zum Opfer. Sich mit Crossläufen auf die anstehenden Rennen im Frühling und Sommer vorzubereiten war im zweiten Pandemie-Winter zwar nicht unmöglich, aber mit größerem Aufwand verbunden. Etliche, vor allem Läufer der Seniorenklassen aus der Region Trier nutzten diesmal die zwischen Januar und März durchgeführte Nahe-Serie für die klassische Vorbereitung. Das finale Rennen fand in Hahnenbach (Kreis Bad Kreuznach) statt.

Viermal aus der Vulkaneifel in den Hunsrück fuhr Günter Willems. Der 55-Jährige vom SV Neunkirchen-Steinborn siegte erwartungsgemäß bei allen Nahe-Crossläufen auf der Mitteldistanz in seiner Altersklasse M 55 und damit auch die Serienwertung bei den 55- bis 59-Jährigen. Das an sich ist für den rheinland-pfälzischen Senioren-Vizemeister nichts Besonderes. Allerdings ließ Willems bei allen Nahe-Cross-Rennen die Mehrzahl der jüngeren Konkurrenten hinter sich. In Hahnenbach war nur der 14 Jahre jüngere Martin Schedler aus Ottweiler im Saarland nach 3,8 Kilometer 44 Sekunden schneller als Willems (14:44 Minuten). In der Altersklasse M 70 gab es durch Jürgen Freymuth von der LG Vulkaneifel einen weiteren Nahe-Serien-Gesamtsieger aus der Eifel.