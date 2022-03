Crosslauf : Laufen, spenden, für Frieden einstehen

Ellscheid Mit 286 Teilnehmern im Ziel ist der Fastnachts-Crosslauf in Ellscheid gleich bei seiner Premiere einer der größten Geländeläufe der Region.

Eigentlich wollte der Verein Vulkanläufer nur Corona trotzen und nach der Absage fast aller Rennen mit einer Freiluft-Veranstaltung wieder mehr Leben in die Läuferszene bringen. Das ist gelungen! 286 Teilnehmer kamen am Fastnachtssamstag in fünf Rennen bei der Premiere des Ellscheider Fastnachts-Crosslaufs ins Ziel. Damit ist der Wettkampf in der Vulkaneifel auf Anhieb eine größte Veranstaltungen dieser Art in der Region. Crossläufe mit rund 300 Teilnehmern gehören (vor der Pandemie) in ihrem Genre zu den großen.