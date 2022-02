Leichtathletik : Konzerin Sophia Junk vor erster DM-Medaille bei den Großen

Konz/Leipzig Die aus der Saar-Mosel-Stadt stammende Sprinterin ist bei den Deutschen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften über 60 Meter und 200 Meter gemeldet.

Die Führung in der deutschen Jahresbestenliste über 60 Meter hat Sophia Junk erst vor wenigen Tagen an Vizeeuropameisterin Gina Lückenkemper (SCC Berlin/7,22 Sekunden) und Tatjana Pinto (TV Wattenscheid/7,24) verloren. Doch mit ihrem neuen Hausrekord über die kurze Sprintstrecke von 7,29 Sekunden und ihren eindrucksvollen Auftritten beispielsweise beim Istaf Indoor in Berlin gehört die aus Konz stammende Leichtathletin bei den Deutschen Hallenmeisterschaften in Leipzig am Samstag (26.2.) und Sonntag (27.2.) zum engen Favoritenkreis. Es ist die erste Hallen-DM überhaupt für die U-23-Staffel-Europameisterin. Außer über 60 Meter ist die seit 2015 für die LG Rhein-Wied startende Junk als zurzeit viertschnellste Deutsche des Jahres (23,78 Sekunden) auch über 200 Meter gemeldet. Als Jugendliche war Junk 2018 über die Hallenrunde Deutsche U-20-Meisterin. Für die 60 Meter der Männer und die 4 x 200-Meter-Staffel des TV Wattenscheid ist in Leipzig der aus Trier stammende Kevin Ugo vorgesehen.