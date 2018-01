Biathlon, Bälle und Hindernisse

Jetzt anmelden

Anmeldungen zum S4young-Kinderleichtathletik-Hallensportfest sind bis zum 31. Januar auf der Internetseite www.silvesterlauf.de, per E-Mail (kontakt@silvesterlauf.de) oder telefonisch (0173/3428597) möglich. Für einzelne Kinder oder kleine Gruppen wird eine Teambörse angeboten. Der Wettkampf am 4. Februar in der Sporthalle der Universität Trier beginnt um 11 Uhr und soll gegen 15 Uhr beendet sein.