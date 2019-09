Leichtathletik : Brot für die Läufer!

Pronsfeld Zum 32. Mal, aber erstmals im Herbst findet am 28. September der Pronsfelder Straßenlauf statt. Die Strecken führen über den flachen Prümtalradweg.

Anders, als man es sich vorstellt, ziehen beim Pronsfelder Straßenlauf nicht Anstiege die Energie aus den Beinen. Dank des Prümtalradwegs über die stillgelegte Eisenbahntrasse sind die Strecken äußerst flach. Das verspricht gute Zeiten. Zumal der Lauf erstmals in 32 Jahren nicht in einem der warmen Sommermonate, sondern im Herbst durchgeführt wird.

Dass sich der Pronsfelder Straßenlauf schon so lange hält und alljährlich mehr als 400 Teilnehmer in die Eifel lockt, liegt auch daran, dass die Organisatoren nicht verbissen an Traditionen festhalten. Die Aufnahme des Zehn-Kilometer-Laufs in den Bitburger 0,0% Läufercup vor 15 Jahren war ein Meilenstein. Der allerdings auch seine Opfer forderte. Den lange Jahre angebotenen Halbmarathon gibt es seit 2008 nicht mehr. So schwer es fiel, zwei Hauptrennen passten nicht mehr ins Konzept.