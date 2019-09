Gewinnerspiel : Der TV bewegt! Die Gewinner für Swim and Run

Trier Einen Ausdauerwettkampf für die ganze Familie bietet Tri Post Trier am Samstag, 14. September im Trierer Nordbad. Geschwommen wird auf der 50 Meter Bahn, gefolgt vom Lauf auf einem abgesteckten Parcours.

Im Anschluss an die Wettkämpfe der Schüler- und Jugendklassen (bis Jahrgang 2004) können die Erwachsenen ran: Um 11.45 Uhr im Jedermann-Rennen (400 Meter schwimmen und 2,5 Kilometer laufen), um 13 Uhr im Trierer Nordbad- Cup (700 Meter schwimmen, fünf Kilometer laufen). Beim Jedermann-Rennen und dem Nordbad Cup können auch zwei Starter als Staffel an den Start gehen.

Die Anmeldung per E-Mail an swimandrun@triposttrier.de (unter Angabe von Name (und gegebenenfalls Verein), Jahrgang und gewünschtem Wettkampf. Nachmeldungen sind kurzfristig am Wettkampftag möglich.