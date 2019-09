Leichtathletik : Hochwälder Panoramalauf in Schillingen

Schillingen Drei Strecken bietet der Verein Spiridon Hochwald am Samstag (7. September) bei der vierten Auflage seines Panoramalaufs mit Start und Ziel in Schillingen (Schulsporthalle) an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Teusch