Traillaufen Freistarts für die Premiere beim Trail Mehringer Schweiz

Trailläufer finden in der Region Trier ideale Möglichkeiten für ihren Sport. Beim 1. Trail Mehringer Schweiz haben auch unerfahrene Landschaftsläufer am 4. März die Möglichkeit, schöne Strecken in der Natur kennenzulernen. Gemeinsam mit dem Veranstalter Trail Römische Weinstraße verlost der Trierische Volksfreund vier Freistarts.