Senioren haken DM-Normen ab

Im letzten Versuch hat Vera Kletke die Norm für die Deutsche Meisterschaft im Dreisprung erfüllt.

Im letzten Versuch hat Vera Kletke die Norm für die Deutsche Meisterschaft im Dreisprung erfüllt. Die 50-Jährige von der TG Konz übertraf die geforderten 8,20 Meter in der Altersklasse W50 um zwölf Zentimeter. Über 60 Meter blieb sie mit 9,16 Sekunden klar unter den geforderten zehn Sekunden. Über 200 Meter blieb Nicoll Richter (42, PST Trier) in 27,48 Sekunden sogar ein Zehntel unter ihrer Vorjahresfreiluftbestzeit. Auch über 60 Meter lief sie in 8,36 Sekunden persönliche Jahresbestzeit. Im M70-Hochsprung meisterte Bernd Schumacher 1,39 Meter.