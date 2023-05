Dorflauf mit Teilnehmerplus Viele Mürmesläufer, viele Kinder in Ellscheid

In der Vulkaneifel freute man sich über 231 Läufer und Walker, die am Mittwochabend das Ziel erreichten. Darunter 110 Kinder, deren Rennen angesichts des Andrangs getrennt für Mädchen und Jungen ausgetragen wurden. Im Hauptlauf über 4,8 Kilometer siegten Michelle Bauer (LT Schweich/19:46) Minuten und mit Streckenrekordzeit von 15:40 Minuten Benedikt Althoff. Der 26-Jährige führte auch das Vierer-Team des TuS Bengel zum Mannschaftssieg. Bei den Frauen setzte sich das Quartett des Vereins Vulkanläufer, in der Mixed-Wertung der PSV Wengerohr durch.