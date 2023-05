Kultlauf an der Mosel Mitternachtslauf wieder mit Schulwettbewerb

Dieser ist integriert in den sogenannten „Lauf der Jüngsten“ über rund 450 Meter (Start: Jungen 18 Uhr, Mädchen 18.15 Uhr). Die Zeiten der drei besten Läufer einer Schule werden addiert und so eine Teamwertung erstellt. Mitmachen sollen aber möglichst viele Kinder. Den Spaß an der Bewegung und am Laufen fördern ist laut Stefan Hahn vom Mitternachtslauf-Organisationsteam des TV Kröv Ziel. Grundschulkinder aus der VG Traben-Trarbach, die über ihre Schule (bis Montag, 22 Mai!) angemeldet werden, starten kostenlos, dürfen sich außer über die Startnummer aber auch über eine Flasche Traubensaft freuen.