Nikolauslauf : Viele roten Mützen laufen für guten Zweck

Salmtal Bei der neunten Laufveranstaltung des TC Salmtal wird am ersten Adventssonntag (1.12.) für Kinder auf Haiti gespendet. Die flachen Strecken versprechen schnelle Rennen.

Besser als in diesem Jahr könnte das Motto des Nikolauslaufs des TC Salmtal (TCS) nicht passen: „Santa's running for Kids“ heißt es am ersten Adventssonntag (1. Dezember) bei dem zum neunten Mal ausgetragenen Benefizlauf. Mit den Erlösen aus Startgeldern und Essensverkauf wird in diesem Jahr der Verein Help a Child und damit das Kinderheim Maison d'Espoir in Port-au-Prince unterstützt. Wie bei jedem Salmtaler Nikolauslauf haben auch diesmal wieder TCS-Vereinsmitglieder persönlichen Kontakt zu der Hilfsorganisation und konnten sich sogar vor Ort in der Karibik ein Bild von der Arbeit machen.